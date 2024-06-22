Вымотанная после скандала с Басковым Ольга Бузова улетела отдыхать

Ольга Бузова, которая за последнее время перенесла немало эмоциональных потрясений, решила расслабиться в райском курортном местечке на берегу моря.
Бузова опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков на фоне живописного пляжа. Бузова запечатлена в купальнике, однако она скромно прикрыла своё оголённое тело лёгкой туникой.
"Лучшим решением было уехать на пару дней на море", — написала Ольга под фотографиями.
На звезду "Дома-2" выпало немало испытаний за последнее время. Она пережила скандал, связанный с её выступлением в Уфе в День защиты детей. Добавилась ко всему этому перепалка с золотым голосом России Николаем Басковым.
Ранее сообщалось, что Николай Басков улетел отдыхать после того, как его в социальных сетях атаковали разгневанные поклонники Ольги Бузовой.
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