Вымотанная после скандала с Басковым Ольга Бузова улетела отдыхать

Измученная после перепалки с Басковым Бузова отправилась на курорт

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, которая за последнее время перенесла немало эмоциональных потрясений, решила расслабиться в райском курортном местечке на берегу моря.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Бузова опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков на фоне живописного пляжа. Бузова запечатлена в купальнике, однако она скромно прикрыла своё оголённое тело лёгкой туникой.

"Лучшим решением было уехать на пару дней на море", — написала Ольга под фотографиями.

На звезду "Дома-2" выпало немало испытаний за последнее время. Она пережила скандал, связанный с её выступлением в Уфе в День защиты детей. Добавилась ко всему этому перепалка с золотым голосом России Николаем Басковым.

Ранее сообщалось, что Николай Басков улетел отдыхать после того, как его в социальных сетях атаковали разгневанные поклонники Ольги Бузовой.