Дмитрий Колдун появился на российском ТВ с супругой, которую встретил в школе

Супруга певца Дмитрия Колдуна прилетела из Белоруссии в Россию ради съёмок в проекте "Звёзды сошлись". Артист поделился кадрами в личном блоге.

