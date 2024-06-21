Дмитрий Колдун появился на российском ТВ с супругой, которую встретил в школе

Супруга певца Дмитрия Колдуна прилетела из Белоруссии в Россию ради съёмок в проекте "Звёзды сошлись". Артист поделился кадрами в личном блоге.
Женой исполнителя является Виктория Хомицкая, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу. Однако вместе с известным супругом согласилась стать гостьей телепередачи.
"Звёзды сошлись, а я развожу", — написал Колдун под снимком с женой.
Поклонники артиста пришли в восторг от совместного выхода пары и написали множество комментариев Виктории. Они отметили её внешнюю красоту и скромность.
Вместе с супругой Дмитрий Колдун воспитывает двоих детей — сына Яна и дочь Алису.
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