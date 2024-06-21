Дмитрий Колдун появился на российском ТВ с супругой, которую встретил в школе

Супруга Дмитрия Колдуна прилетела в Россию ради съёмок на ТВ

Супруга певца Дмитрия Колдуна прилетела из Белоруссии в Россию ради съёмок в проекте "Звёзды сошлись". Артист поделился кадрами в личном блоге.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Колдуна в Инстаграм is licensed under public domain

Женой исполнителя является Виктория Хомицкая, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу. Однако вместе с известным супругом согласилась стать гостьей телепередачи.

"Звёзды сошлись, а я развожу", — написал Колдун под снимком с женой.

Поклонники артиста пришли в восторг от совместного выхода пары и написали множество комментариев Виктории. Они отметили её внешнюю красоту и скромность.

Вместе с супругой Дмитрий Колдун воспитывает двоих детей — сына Яна и дочь Алису.

Ранее принц Уильям опубликовал снимок с детьми в честь 42-летия.