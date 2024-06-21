Принц Уильям устроил фотосессию в честь 42-летия с детьми без больной Кейт Миддлтон

Принц Уильям опубликовал фото с детьми в честь своего 42-летия без жены

Принц Уильям 21 июня отмечает своё 42-летие. В честь праздника в официальном аккаунте королевской семьи появилось фото, на котором старший сын монарха позирует вместе с тремя наследниками.

Фото: youtube.com by Nicki Swift Россия is licensed under public domain

Предполагается, что радужный снимок, на котором Уильям с детьми запечатлён в полёте, сделала супруга принца Кейт Миддлтон. Она же и подписала кадр.

"С днем рождения, папа. Мы все тебя очень любим", — написала принцесса.

Западные СМИ пишут, что снимок был сделан в прошлом месяце, когда вся семья находилась в Норфолке. При этом лечащаяся от онкологии Кейт Миддлтон предпочла оказаться по ту сторону камеры.

По неподтверждённой информации, принцесса, у которой обнаружили онкологию, в настоящее время находится в Техасе в специализированном центре.

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