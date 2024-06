Принц Уильям устроил фотосессию в честь 42-летия с детьми без больной Кейт Миддлтон

Принц Уильям 21 июня отмечает своё 42-летие. В честь праздника в официальном аккаунте королевской семьи появилось фото, на котором старший сын монарха позирует вместе с тремя наследниками.

Фото: youtube.com by Nicki Swift Россия is licensed under public domain