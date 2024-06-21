Ставшая женой Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук засветила "скромное" обручальное кольцо

Замужняя Катерина Ковальчук засветила обручальное кольцо от Гарика Харламова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук в личном блоге поделилась роликом с розовыми пионами, а заодно продемонстрировала подписчикам обручальное кольцо, которое ей надел в ЗАГСе супруг, юморист Гарик Харламов.

Фото: youtube.com by канал paparazzi news is licensed under public domain

Многие эксперты указывают на то, что ювелирное украшение артистки довольно скромное, однако это ошибочное мнение, так как на одной из публикаций Ковальчук показала коробочку бирюзового цвета от Tiffany&Co.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились на съёмочной площадке сериала "Гусар", в котором сыграли главные роли. Их романтические отношения начались в 2021 году, однако в начале этого года юморист намекал на своё одиночество.

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