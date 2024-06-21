Ставшая женой Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук засветила "скромное" обручальное кольцо

Актриса Катерина Ковальчук в личном блоге поделилась роликом с розовыми пионами, а заодно продемонстрировала подписчикам обручальное кольцо, которое ей надел в ЗАГСе супруг, юморист Гарик Харламов.
Многие эксперты указывают на то, что ювелирное украшение артистки довольно скромное, однако это ошибочное мнение, так как на одной из публикаций Ковальчук показала коробочку бирюзового цвета от Tiffany&Co.
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились на съёмочной площадке сериала "Гусар", в котором сыграли главные роли. Их романтические отношения начались в 2021 году, однако в начале этого года юморист намекал на своё одиночество.
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