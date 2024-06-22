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Агата Муцениеце признала, что она плохая актриса: "Не нравлюсь я себе"

Агата Муцениеце заявила, что она не нравится себе как актриса

0:58
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце заявила, что не считает себя выдающейся актрисой.

Агата Муцениеце заявила, что она не нравится себе как актриса
Фото: https://vk.com/agata_muceniece by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Экс-супругу актёра Павла Прилучного неожиданно пробило на откровенность. Муцениеце записала видео в "Инстаграме"*, на котором она признала, что она плохая актриса.

"Если меня уже пробило на откровенность, скажу вам та, что я, будучи обычным зрителем, вообще ни разу ни поклонница своего творчества. Я очень самокритична, правда. Не нравлюсь я себе в целом", — заявила знаменитость.

При этом Муцениеце не собирается уходить из профессии. На экраны кинотеатров на днях вышел фильм под названием "Тур с "Иванушками" с её участием.

Ранее Агата Муцениеце порадовалась за Павла Прилучного и Зепюр Брутян.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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