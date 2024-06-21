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"Такого быть не может": продюсер раскрыл истинную причину отказа Киркорова от гастролей

Продюсер Дзюник связал отказ Киркорова от гастролей со скандалом

0:55
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник в беседе с "Телепрограммой" предположил, что истинная причина отказа певца Филиппа Киркорова от гастролей связана со скандалом.

Продюсер Дзюник связал отказ Киркорова от гастролей со скандалом
Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский is licensed under public domain

Так, он поставил под сомнение слова артиста об усталости и нежелании выходить на сцену. Скорее всего, считает Дзюник, многие организаторы не хотят сотрудничать с артистом после скандала с "голой" вечеринкой.

"Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы", — отметил он.

Продюсер также выдвинул предположение о том, что билеты на концерты Филиппа Киркорова могут продаваться плохо после сложившейся ситуации.

Ранее стало известно состояние здоровья отказавшейся от гастрольной деятельности певицы Zivert.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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