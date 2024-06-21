"Такого быть не может": продюсер раскрыл истинную причину отказа Киркорова от гастролей

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник в беседе с "Телепрограммой" предположил, что истинная причина отказа певца Филиппа Киркорова от гастролей связана со скандалом.
Так, он поставил под сомнение слова артиста об усталости и нежелании выходить на сцену. Скорее всего, считает Дзюник, многие организаторы не хотят сотрудничать с артистом после скандала с "голой" вечеринкой.
"Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы", — отметил он.
Продюсер также выдвинул предположение о том, что билеты на концерты Филиппа Киркорова могут продаваться плохо после сложившейся ситуации.
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