Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"

Певица Валерия написала объёмный пост в честь дня рождения дочери Анны.
Певица Валерия опубликовала в "Инстаграме"* фото наследницы Анны, которой исполнился 31 год.
Артистка вспомнила, с каким волнением и радостью ожидала появления на свет первенца. Она рассказала, что не могла надышаться сладким ароматом новорождённого ребёнка.
"Любимая моя девочка, я так счастлива, что ты у меня есть-единственная и неповторимая моя доченька!" — написала звезда в своём микроблоге.
Валерия отметила, что её дочь выросла красивой, умной, доброй и талантливой.
"Горжусь тобой безмерно. Радуюсь твоим успехам", — обратилась к наследнице знаменитость.
Ранее певец Сергей Лазарев показал, как весело отдыхает с детьми.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.