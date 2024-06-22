Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"

Певица Валерия трогательно поздравила дочь с днём рождения

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия написала объёмный пост в честь дня рождения дочери Анны.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman

Певица Валерия опубликовала в "Инстаграме"* фото наследницы Анны, которой исполнился 31 год.

Артистка вспомнила, с каким волнением и радостью ожидала появления на свет первенца. Она рассказала, что не могла надышаться сладким ароматом новорождённого ребёнка.

"Любимая моя девочка, я так счастлива, что ты у меня есть-единственная и неповторимая моя доченька!" — написала звезда в своём микроблоге.

Валерия отметила, что её дочь выросла красивой, умной, доброй и талантливой.

"Горжусь тобой безмерно. Радуюсь твоим успехам", — обратилась к наследнице знаменитость.

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