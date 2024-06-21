Дочь Виктории Бони сравнила обидевшего её маму рэпера Джигана с гномом: "Я бы ему уши оторвала"

Наследница звезды "Дома-2" Виктории Бони Анджелина раскритиковала рэпера Джигана, который обидел её маму в шоу "Выжить в Дубае".
Виктория Боня дала посмотреть дочери фрагмент шоу "Выжить в Дубае", где рэпер Джиган называет модель старой одинокой женщиной.
Анджелине не понравились такие нападки на родительницу. Она заявила, что бородатый мужчина напоминает ей гнома с большими ушами.
"Я бы ему уши оторвала", — сказала девочка.
Боня призвала рэпера не принимать близко к сердцу слова её дочери.
"Джиг, это чувство юмора Энджи. Так что без обид", — написала Боня под видео с наследницей в "Инстаграме"*
Ранее Виктория Боня поспорила с блогером Сашей Стоун из-за спального места в шоу "Выжить в Дубае".
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