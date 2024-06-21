Блогер Оксана Самойлова заявила, что хейтеры отбили у её дочери желание петь

Оксана Самойлова рассказала, что её дочь передумала становиться певицей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова объяснила, как зловредные комментаторы в Сети убили в её дочери стремление к публичному творчеству.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* фрагмент клипа её старшей дочери Ариеллы. Она отметила, что это первый и последний трек девочки.

Наследница рэпера Джигана болезненно восприняла критику хейтеров, поэтому заявила, что больше не хочет быть артистом.

"Я всё думала, как это произошло, она так горела всем этим", — написала Оксана под кадрами.

Самойлова объяснила, что ребёнку сложно отстраняться от негативных отзывов и справляться с агрессией в свой адрес.

"Мне очень жаль, потому что у неё прекрасный голос", — отметила блогер.

Она призвала подписчиков быть добрее и представить, что на месте Ариеллы находится их ребёнок.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской