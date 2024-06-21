Супруга Тимура Хайдарова рассекретила имя новорожденного ребёнка: "Божественная мудрость"

Жена Тимура Хайдарова назвала имя новорождённого малышки

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга звёздного хирурга Тимура Хайдарова не стала держать интригу и рассказала подписчикам, какое имя они выбрали для дочери.

Фото: https://www.instagram.com/silvashi_officiel by Инстаграм Светланы Сильваши is licensed under public doman

Жена Тимура Хайдарова определилась с именем новорожденной дочери. Супруги выбрали модное имя для девочки

"Добро пожаловать, Теона Тимуровна! Наша "божественная мудрость", — написала Светлана Сильваши в "Инстаграме"* под фото со свидетельством о рождении малышки.

Сильваши и Хайдаров поженились зимой 2021 года. Через год появилась на свет их дочь Амира. У Светланы есть также дочь София от предыдущего брака.

Ранее сообщалось, что актриса Глафира Тарханова выбрала для дочери необычное имя.

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