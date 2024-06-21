Исхудавшего Михаила Галустяна спутали с Константином Богомоловым: "А где Собчак?"

Михаил Галустян поразил подписчиков своей худобой: "Что с тобой?"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Михаил Галустян сильно исхудал. Поклонники юмориста заподозрили его в злоупотреблении "Оземпиком".

Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan by Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman

Михаил Галустян опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков. На кадрах звезда шоу "На́ша Russia" предстал на удивление худым.

Комик предвидел вопросы подписчиков и сам их опередил.

"Что с тобой, Галустян?" — подписал кадры юморист.

Интернет-пользователи поупражнялись в остроумии, комментируя новый облик Галустяна.

"Богомолов, а где Собчак?"; "Вот так с Бузовой вести одну передачу"; "Что случилось с моим Кунфу Пандой?; "Когда худеют, тогда стареют, так что, Миша, давай в Карлсона обратно"; "Какой-то итальянский Галустян", — писали фолловеры под фото с комиком.

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