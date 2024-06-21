Исхудавшего Михаила Галустяна спутали с Константином Богомоловым: "А где Собчак?"

Комик Михаил Галустян сильно исхудал. Поклонники юмориста заподозрили его в злоупотреблении "Оземпиком".
Михаил Галустян опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков. На кадрах звезда шоу "На́ша Russia" предстал на удивление худым.
Комик предвидел вопросы подписчиков и сам их опередил.
"Что с тобой, Галустян?" — подписал кадры юморист.
Интернет-пользователи поупражнялись в остроумии, комментируя новый облик Галустяна.
"Богомолов, а где Собчак?";
"Вот так с Бузовой вести одну передачу";
"Что случилось с моим Кунфу Пандой?;
"Когда худеют, тогда стареют, так что, Миша, давай в Карлсона обратно";
"Какой-то итальянский Галустян", — писали фолловеры под фото с комиком.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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