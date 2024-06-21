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Вернулась в РФ ради пластики: Божена Рынска показала изменения в лице

Отказавшаяся от гражданства РФ Божена Рынска поделилась результатом пластики

0:58
Шоу-бизнес

Журналистка Божена Рынска, которая вернулась в Россию ради пластической операции, поделилась промежуточными результатами.

Отказавшаяся от гражданства РФ Божена Рынска поделилась результатом пластики
Фото: instagram.com by личный аккаунт Божены Рынски в Инстаграм is licensed under public domain

Весной 2024 года она была вынуждена вновь оказаться в России, так как ей не удалось найти профессионального хирурга за границей. Спустя месяц после вмешательства она призналась, что довольна изменениями.

Так, по словам журналистки, у неё пропали морщины на носогубных складках и заметно подтянулось лицо. Однако она не стала трогать лобную зону и зону глаз, сосредоточившись только на средней и нижней частях лица.

"2/3 нижняя и средняя. Результат не окончательный", — написала она.

На вопрос подписчиков, сколько стоила подобная операция, Рынска честно ответила, что потратила порядка полумиллиона рублей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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