"Я бережно отношусь к ним": Полина Максимова рассказала, готова ли встречаться с мужьями подруг

Актриса Максимова категорично относится к ухаживаниям женатых мужчин

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Полина Максимова в беседе с Леди.Mail.ru призналась, что считает для себя неприемлемой ситуацию, в которой она встречается с женатым мужчиной. По её словам, для неё это табу.

Фото: youtube.com by канал ЖИЗА is licensed under public domain

Недавно она сыграла в картине "Открытый брак", по сюжету которой героиня влюбляется в мужа подруги. Сама актриса признаётся, что бережно относится к своим близким людям.

"У меня мало подруг. И я очень бережно отношусь к ним. Я даже не могу помыслить о том, чтобы посмотреть на их мужей. Для меня это табу на подсознательном уровне", — категорично заявила артистка.

Полина Максимова также отметила, что женатые ухажёры у неё тоже есть, но она сразу даёт им от ворот поворот.

О романах артистки известно немного, в СМИ была лишь информация об отношениях с российским пловцом, призером Олимпийских игр Никитой Лобинцевым и коллегой по сериалу "257 причин, чтобы жить" Егором Корешковым.

Ранее стало известно, что 40-летняя Оксана Почепа ждёт девочку.