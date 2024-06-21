"Со мной случилось чудо": 40-летняя Акула сообщила пол своего первенца

40-летняя певица Акула ждёт дочку от кинокомпозитора Игоря Бабаева

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Оксана Почепа, известная как Акула из группы "Пропаганда", появилась на премии МУЗ-ТВ в платье, выгодно подчёркивающем её положение. StarHit узнал, что пара ждёт девочку.

Фото: youtube.com by канал МУЗ is licensed under public domain

40-летняя Оксана Почепа состоит в романтических отношениях с известным кинокомпозитором, 41-летним Игорем Бабаевым. Мужчина написал саундтреки к таким картинам, как "След", "Бывшие. Happy End" и другим.

Для певицы малыш станет первым ребёнком, уже известно, что девочка родится осенью. Сама исполнительница не любит откровенничать о личном, но в одном из интервью призналась, что встретила любимого мужчину.

"Жизнь подкидывает разные сюрпризы, и чудеса с любым человеком случаются в любом возрасте. Главное — встретить своего человека. Лично я верю в чудеса, и оно уже со мной случилось", — говорила она.

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