Певец Юрий Лоза стал свидетелем страшного урагана "Эдгар" в Москве

Певец Юрий Лоза рассказал, какие мысли его посетили во время разгула природной стихии в Москве.
Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал новости о том, что прокатившийся по столице ураган, которому дали имя "Эдгар", снёс 700 деревьев и повредил три сотни машин.
"Звали бы его, скажем, "Иван Иваныч", глядишь, и разрушений было бы поменьше", — пошутил артист в своём Telegram-канале.
Лоза признался, что второй раз за свою жизнь видит такую разрушительную стихию. От воя урагана не спасали певца даже двойные стеклопакеты.
"Когда смотрел на всё это с балкона, лишь одна позитивная мысль сидела в голове — "хорошо, что я сейчас не на улице", — поделился своими мыслями Юрий Эдуардович.
Ранее сообщалось, что Юрий Лоза отказался участвовать в шоу Ольги Бузовой.
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