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Певец Юрий Лоза стал свидетелем страшного урагана "Эдгар" в Москве

Юрий Лоза высказался о сильнейшем урагане в Москве

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Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, какие мысли его посетили во время разгула природной стихии в Москве.

Юрий Лоза высказался о сильнейшем урагане в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by FramaKa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал новости о том, что прокатившийся по столице ураган, которому дали имя "Эдгар", снёс 700 деревьев и повредил три сотни машин.

"Звали бы его, скажем, "Иван Иваныч", глядишь, и разрушений было бы поменьше", — пошутил артист в своём Telegram-канале.

Лоза признался, что второй раз за свою жизнь видит такую разрушительную стихию. От воя урагана не спасали певца даже двойные стеклопакеты.

"Когда смотрел на всё это с балкона, лишь одна позитивная мысль сидела в голове — "хорошо, что я сейчас не на улице", — поделился своими мыслями Юрий Эдуардович.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза отказался участвовать в шоу Ольги Бузовой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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