Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней

Фотограф Дмитрий Исхаков поделилась жизнерадостными снимками дочери Мии от певицы Полины Гагариной.
Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме"* фото с наследницей. На фото шестилетняя девочка запечатлена в красном берете с охапкой черешни на столе. Отец малышки назвал снимок сезонной фотографией.
Экс-супруг певицы Полины Гагариной признался, что очень любит черешню.
Подписчики фотографа осыпали девочку Мию комплиментами.
"Очень красивая девчушка. На вас похожа";
"Какая хорошенькая малышка";
"Вишенка на торте, какая девочка чудесная", — писали фолловеры под постом Исхакова.
Ранее сообщалось, что дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру.
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