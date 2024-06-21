Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней

Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фотограф Дмитрий Исхаков поделилась жизнерадостными снимками дочери Мии от певицы Полины Гагариной.

Фото: https://www.instagram.com/isxakov by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме"* фото с наследницей. На фото шестилетняя девочка запечатлена в красном берете с охапкой черешни на столе. Отец малышки назвал снимок сезонной фотографией.

Экс-супруг певицы Полины Гагариной признался, что очень любит черешню.

Подписчики фотографа осыпали девочку Мию комплиментами.

"Очень красивая девчушка. На вас похожа"; "Какая хорошенькая малышка"; "Вишенка на торте, какая девочка чудесная", — писали фолловеры под постом Исхакова.

Ранее сообщалось, что дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру.

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