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Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней

Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах

0:55
Шоу-бизнес

Фотограф Дмитрий Исхаков поделилась жизнерадостными снимками дочери Мии от певицы Полины Гагариной.

Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Фото: https://www.instagram.com/isxakov by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме"* фото с наследницей. На фото шестилетняя девочка запечатлена в красном берете с охапкой черешни на столе. Отец малышки назвал снимок сезонной фотографией.

Экс-супруг певицы Полины Гагариной признался, что очень любит черешню.

Подписчики фотографа осыпали девочку Мию комплиментами.

"Очень красивая девчушка. На вас похожа";

"Какая хорошенькая малышка";

"Вишенка на торте, какая девочка чудесная", — писали фолловеры под постом Исхакова.

Ранее сообщалось, что дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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