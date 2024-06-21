Прохор Шаляпин покувыркался с Анастасей Волочковой на сеновале: "Мы так подходим друг другу"

Певец Прохор Шаляпин и балерина Анастасия Волочкова в русско-народных белых рубахах с вышивкой отдохнули в стоге сена.
Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова весело провели время на сеновале. Звёзды отдохнули под мерные удары колокольного звона. Видео знаменитости опубликовали в "Инстаграме"*.
— Русская песня и русский балет, это едино, — сказала Анастасия.
— Особенно, когда на сеновале вместе лежат, — поддержал балерину Прохор.
— Мне кажется, мы так подходим друг другу. Смотрите, какие мы красивые.
— Мы очень красивые, но самое главное, что мы добрые, — объяснил Шаляпин.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что он и Анастасия Волочкова — это две реликвии Руси.
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