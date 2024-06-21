Певица Алсу по горячим следам презентовала песню о своем разводе

Расставшаяся с мужем певица Алсу выпустила страдальческую песню

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу выпустила новую песню. Поклонники увидели в музыкальной композиции намёк на развод звезды с мужем.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу переживает непростой период в жизни. Знаменитость призналась, что расстаётся с супругом Яном Абрамовым. В семье воспитываются трое детей. О причинах разрыва с мужем после 18 лет брака звезда предпочитает не говорить.

Свою боль знаменитость решила выразить в творчестве. Алсу презентовала отрывок своей новой песни.

"Учусь не бояться разлук тишины", — спела звезда и разорвала в кадре листок бумаги.

Ранее певица Алсу впервые ответила на вопрос о разводе.