Певица Алсу по горячим следам презентовала песню о своем разводе

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Расставшаяся с мужем певица Алсу выпустила страдальческую песню

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Шоу-бизнес

Певица Алсу выпустила новую песню. Поклонники увидели в музыкальной композиции намёк на развод звезды с мужем.

Расставшаяся с мужем певица Алсу выпустила страдальческую песню
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу переживает непростой период в жизни. Знаменитость призналась, что расстаётся с супругом Яном Абрамовым. В семье воспитываются трое детей. О причинах разрыва с мужем после 18 лет брака звезда предпочитает не говорить.

Свою боль знаменитость решила выразить в творчестве. Алсу презентовала отрывок своей новой песни.

"Учусь не бояться разлук тишины", — спела звезда и разорвала в кадре листок бумаги.

Ранее певица Алсу впервые ответила на вопрос о разводе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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