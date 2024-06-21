Женщина устроила скандал, заметив своего мужа в компании певицы Анны Семенович

Певицу Анну Семенович заподозрили в отношениях с женатым мужчиной. Супруга предполагаемого возлюбленного певицы в бешенстве.
Экс-солистку группы "Блестящие" сфотографировали в компании некоего мужчины. Супруга по имени Марина узнала своего неверного муженька на фото и устроила скандал из-за измены. Доказательством неверности стали часы мужа на фото, которые опознала обманутая жена.
"Мол, какой классный жених у Семенович — брутальный, статный, как они активно работают над детьми. Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?" — цитирует слова Марины Telegram-канал "Светский хроник".
Женщина объяснила, что финансовое положение избранника Семенович шаткое, так как он увяз в кредитах. Несчастная жена предположила, что её муж пользуется материальными благами, имеющимися у певицы.
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