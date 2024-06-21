Женщина устроила скандал, заметив своего мужа в компании певицы Анны Семенович

Певицу Анну Семенович обвинили в романе с женатым мужчиной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Анну Семенович заподозрили в отношениях с женатым мужчиной. Супруга предполагаемого возлюбленного певицы в бешенстве.

Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman

Экс-солистку группы "Блестящие" сфотографировали в компании некоего мужчины. Супруга по имени Марина узнала своего неверного муженька на фото и устроила скандал из-за измены. Доказательством неверности стали часы мужа на фото, которые опознала обманутая жена.

"Мол, какой классный жених у Семенович — брутальный, статный, как они активно работают над детьми. Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?" — цитирует слова Марины Telegram-канал "Светский хроник".

Женщина объяснила, что финансовое положение избранника Семенович шаткое, так как он увяз в кредитах. Несчастная жена предположила, что её муж пользуется материальными благами, имеющимися у певицы.

Ранее Анастасия Решетова высказалась о предполагаемом романе с мужем певицы Алсу.