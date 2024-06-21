Певец Николай Басков оплатит лечение попавшему в больницу Отару Кушанашвили

Басков материально поможет госпитализированному Отару Кушанашвили

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков пришёл на помощь своему другу Отару Кушанашвили, у которого возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Певец Николай Басков решил оплатить лечение госпитализированному Отару Кушанашвили. Певца и журналиста связывает давняя дружба.

Басков сейчас находится на отдыхе, однако он дал поручение своей помощнице выяснить информацию о состоянии здоровья Кушанашвили. Народный артист России намерен уже завтра вернуться в Москву и передать близким Отара деньги на лечение.

Об этом Telegram-каналу "Звездач" рассказал директор телеведущего Виктор Ладненко.

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили отказался просить у своего лучшего друга Николая Баскова миллион рублей.