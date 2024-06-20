"Он сам решил, как ему быть": звезда "Кривого зеркала" высказался об уехавшем из России Галкине*

Актёр и юморист Карен Аванесян в интервью с YouTube-каналом "RTVI Развлечения" признался, что считает Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) королём пародии.
Также он выразил мнение, что супруг певицы Аллы Пугачёвой является одним из лучших шоуменов. И отъезд Галкина из страны стал потерей для российского народа.
"Вообще любой хороший артист, конечно, потеря. Но он сам решил, как ему быть. Жалко, конечно. Я очень хотел бы, чтобы Галкин остался в России. Он удивительнейший и талантливый человек", — рассказал комик.
Преимуществом Галкина юморист считает наличие лингвистического образования, которое он умело использовал в своих пародиях.
В заключение Аванесян заявил, что не осуждает коллегу за отъезд из России.
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