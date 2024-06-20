Анастасия Стоцкая ответила на вопрос о свадьбе на фоне романа с молодым коллегой

Анастасия Стоцкая опровергла слухи о тайной свадьбе

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая в беседе с порталом PROZvezd назвала глупостью слухи о тайной свадьбе.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение is licensed under public domain

Она отметила, что не знает, кто придумывает эти сплетни и их распространяет.

"Чушь полная — замуж я не выходила", — заявила артистка.

Анастасия Стоцкая дважды была замужем. Первым супругом артистки стал актёр Алексей Секирин — они прожили вместе пять лет. В 2010-м году певица вышла замуж за ресторатора Сергея Абгаряна, которому родила двоих детей — сына Александра и дочь Веру. В 2019-м году стало известно о распаде пары.

В настоящее время Анастасия Стоцкая состоит в романтических отношениях с молодым коллегой Александром Казьминым, который на шесть лет её младше.

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