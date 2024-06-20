Анастасия Стоцкая ответила на вопрос о свадьбе на фоне романа с молодым коллегой

Певица Анастасия Стоцкая в беседе с порталом PROZvezd назвала глупостью слухи о тайной свадьбе.
Она отметила, что не знает, кто придумывает эти сплетни и их распространяет.
"Чушь полная — замуж я не выходила", — заявила артистка.
Анастасия Стоцкая дважды была замужем. Первым супругом артистки стал актёр Алексей Секирин — они прожили вместе пять лет. В 2010-м году певица вышла замуж за ресторатора Сергея Абгаряна, которому родила двоих детей — сына Александра и дочь Веру. В 2019-м году стало известно о распаде пары.
В настоящее время Анастасия Стоцкая состоит в романтических отношениях с молодым коллегой Александром Казьминым, который на шесть лет её младше.
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