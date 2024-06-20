"Угадайте, я беременна или дочь?": 49-летняя Алла Довлатова сообщила о скором пополнении в семье

Радиоведущая Алла Довлатова в личном блоге сообщила, что в скором времени станет бабушкой — её старшая дочь Дарья беременна.
По словам Довлатовой, они вместе с наследницей отправились в Лапино, так как выбирают роддом. Радиоведущая отметила, что малыш должен появиться на свет осенью.
"У нас отличные новости! Можете меня поздравить! Этой осенью я стану бабушкой!" — написала артистка.
Сама Алла Довлатова воспитывает четверых детей — её старшие дочь и сын появились в браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Двое младших девочек родились в отношениях с сотрудником МВД Алексеем Бородой.
Алла Довлатова признаётся, что дочь Дарья и сын Павел избегают публичности.
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