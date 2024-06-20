"Угадайте, я беременна или дочь?": 49-летняя Алла Довлатова сообщила о скором пополнении в семье

Радиоведущая Алла Довлатова рассекретила беременность старшей дочери

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Радиоведущая Алла Довлатова в личном блоге сообщила, что в скором времени станет бабушкой — её старшая дочь Дарья беременна.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Аллы Довлатовой в Инстаграм is licensed under public domain

По словам Довлатовой, они вместе с наследницей отправились в Лапино, так как выбирают роддом. Радиоведущая отметила, что малыш должен появиться на свет осенью.

"У нас отличные новости! Можете меня поздравить! Этой осенью я стану бабушкой!" — написала артистка.

Сама Алла Довлатова воспитывает четверых детей — её старшие дочь и сын появились в браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Двое младших девочек родились в отношениях с сотрудником МВД Алексеем Бородой.

Алла Довлатова признаётся, что дочь Дарья и сын Павел избегают публичности.

Ранее стало известно, что Брэд Питт готовится сделать предложение этим летом.