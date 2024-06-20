Собрался в 60 лет снова заводить семью: Брэд Питт готов жениться

Американский актёр Брэд Питт может уже этим летом сделать предложение своей возлюбленной, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом пишет Life&Style.
Источники, на которые опирается издание, уверяют, что уже в ближайшее время артист готов будет задать насущный вопрос своей избраннице.
"Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив", — сказал инсайдер.
Брэд Питт и Инес де Рамон не подтверждают свой роман, однако их неоднократно видели вместе. Впервые слухи об отношениях знаменитостей появились в Сети в ноябре 2022 года.
В мир шоу-бизнеса Инес де Рамон попала благодаря своему первому супругу — актёру Полу Уэсли, прославившемуся ролью в сериале "Дневники вампира".
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