Собрался в 60 лет снова заводить семью: Брэд Питт готов жениться

Брэд Питт может сделать предложение руки и сердца возлюбленной уже этим летом

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский актёр Брэд Питт может уже этим летом сделать предложение своей возлюбленной, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом пишет Life&Style.

Фото: youtube.com by Агентство ОБС is licensed under public domain

Источники, на которые опирается издание, уверяют, что уже в ближайшее время артист готов будет задать насущный вопрос своей избраннице.

"Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив", — сказал инсайдер.

Брэд Питт и Инес де Рамон не подтверждают свой роман, однако их неоднократно видели вместе. Впервые слухи об отношениях знаменитостей появились в Сети в ноябре 2022 года.

В мир шоу-бизнеса Инес де Рамон попала благодаря своему первому супругу — актёру Полу Уэсли, прославившемуся ролью в сериале "Дневники вампира".

Ранее Катя Лель показала дочь-выпускницу.