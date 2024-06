На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес отправилась отдыхать в Италию без Бена Аффлека

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию на фоне слухов о разводе с актёром Беном Аффлеком. Фотографии артистки появились на сайте Daily Mail.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дженнифер Лопес в Инстаграм is licensed under public domain