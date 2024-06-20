На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес отправилась отдыхать в Италию без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес отдыхает в Италии на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию на фоне слухов о разводе с актёром Беном Аффлеком. Фотографии артистки появились на сайте Daily Mail.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дженнифер Лопес в Инстаграм is licensed under public domain

Папарацци удалось заметить актрису в Сорренто, где она, по неподтверждённой информации, проводит время с друзьями. На снимках Дженнифер Лопес запечатлена на яхте. Бен Аффлек в настоящее время находится с детьми в Лос-Анджелесе.

В мае в СМИ прошла информация, что супруги переживают непростой период в отношениях. Писали даже, что актёр съехал из их общего дома в арендованный. Источники уверяют, что Аффлек не виноват в разладе.

На днях Дженнифер Лопес публично обратилась к мужу и поздравила его с Международным днём отца.

Ранее Иван Ургант рассказал о поступке, которым не гордится.