"Мне за это стыдно": Ургант в 14 лет пришёл пьяным на спектакль к матери

Иван Ургант признался, что в 14 лет приходил на спектакль матери пьяным

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и телеведущий Иван Ургант в беседе с Николаем Солодниковым признался, что однажды пришёл на спектакль матери в нетрезвом виде. При этом его без проблем пропустили в театр.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм is licensed under public domain

Ургант рассказал, что на тот момент ему было 14 лет. Вместе с другом они купили водку в алюминиевых банках и две банки пива.

"У нас получился ёрш, и с ним в руках мы пошли на спектакль "Виновник торжества". В Театр комедии нас пропустили. Мы сели на балконе на последний ряд. Мне за это страшно стыдно, но куда было ещё пойти…" — отметил телеведущий.

В заключение он отметил, что не испытывает гордости за свой поступок.

Иван Ургант родился в семье актёров Андрея Урганта и Валерии Киселёвой. Шоумен неоднократно признавался, что восхищается своей матерью, поэтому назвал свою младшую дочь в её честь.

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