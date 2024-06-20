"Дата уже назначена": 35-летняя Мария Погребняк раскрыла детали предстоящей свадьбы

Модель и светская львица Мария Погребняк в беседе с "КП" призналась, что они вместе с бизнесменом Игорем Головинским уже назначили дату свадьбы.
По словам блогерши, они не хотят открыто говорить о торжестве, так как планируют провести праздник только с самыми близкими людьми.
"Просто мы хотим свадьбу для себя, куда пригласим только близких людей. Наше торжество не будет пышным", — рассказала Погребняк.
Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком в сентябре прошлого года после десяти лет брака. Предполагается, что причиной разлада стали постоянные измены со стороны спортсмена. Вместе они воспитывают троих сыновей, поэтому сохранили тёплые отношения.
В настоящее время модель планирует свадьбу с предпринимателем Игорем Головинским, который избегает публичности.
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