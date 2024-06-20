"Дата уже назначена": 35-летняя Мария Погребняк раскрыла детали предстоящей свадьбы

Мария Погребняк вместе с женихом уже выбрала дату свадьбы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и светская львица Мария Погребняк в беседе с "КП" призналась, что они вместе с бизнесменом Игорем Головинским уже назначили дату свадьбы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм is licensed under public domain

По словам блогерши, они не хотят открыто говорить о торжестве, так как планируют провести праздник только с самыми близкими людьми.

"Просто мы хотим свадьбу для себя, куда пригласим только близких людей. Наше торжество не будет пышным", — рассказала Погребняк.

Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком в сентябре прошлого года после десяти лет брака. Предполагается, что причиной разлада стали постоянные измены со стороны спортсмена. Вместе они воспитывают троих сыновей, поэтому сохранили тёплые отношения.

В настоящее время модель планирует свадьбу с предпринимателем Игорем Головинским, который избегает публичности.

Ранее Глафира Тарханова рассказала, что рожала дочь не в роддоме.