"Это уникальный опыт": ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова родила дочь не в роддоме

Ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова родила дочь дома

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Глафира Тарханова в личном блоге рассказала, что рожала пятого ребёнка не в роддоме, а дома. Свой опыт артистка назвала уникальным.

Фото: instagram.com by личный аккаунт актрисы Глафиры Тархановой в Инстаграм is licensed under public domain

По её словам, беременность и роды вещи непредсказуемые, важно доверять себе, природе и акушерке.

"Я имею уникальный опыт: первые в роддоме и четыре домашних. Это мой личный выбор, никого ни за что не агитирую, но думаю, рассуждать на тему, где лучше, могут люди, имеющие опыт и там, и там", — высказалась артистка.

18 июня 2024 года Глафира Тарханова стала матерью в пятый раз — на свет появилась её долгожданная дочь. Артистка не стала держать интригу и призналась, что назвала малышку Лукерьей.

Также у актрисы и её супруга, актёра Малого театра Алексея Фаддеева подрастают четыре сына — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

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