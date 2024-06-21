Тимур Хайдаров устроился на новую работу после закрытия своей собственной клиники

Звездный хирург Тимур Хайдаров вынужден стать наёмным работником после того, как его клинику закрыли.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, смерть пациента после операции в клинике Хайдарова поставила крест на бизнесе популярного в бомонде пластического хирурга.
Хайдаров нашёл работу у своего коллеги Артура Рыбакина. Именно он делал операции певице Любови Успенской.
Решение о том, что Хайдаров будет заниматься профессиональной деятельностью под присмотром коллеги было принято Российским обществом пластических, реконструктивных, эстетических хирургов. Сейчас звёздный хирург берёт 10 тысяч рублей за консультативные услуги.
Ранее сообщалось, что скандальный пластический хирург Хайдаров стал отцом во второй раз.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.