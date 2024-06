18-летняя невеста Григория Лепса похвасталась кольцом от певца, продемонстрировав фигуру в мини-платье

Возлюбленная певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба поделилась в своём блоге видеороликом, на котором предстала в мини-платье. Также она похвасталась дорогостоящим кольцом от артиста.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм is licensed under public domain