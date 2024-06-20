18-летняя невеста Григория Лепса похвасталась кольцом от певца, продемонстрировав фигуру в мини-платье

Возлюбленная певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба поделилась в своём блоге видеороликом, на котором предстала в мини-платье. Также она похвасталась дорогостоящим кольцом от артиста.
При этом поклонники музыканта недовольны его выбором невесты и пишут множество негативных комментариев молодой девушке. Сама Аврора предпочитает игнорировать обрушившийся хейт и продолжает активно вести соцсети.
Известно, что Киба учится в МГИМО. Впервые она появилась на публике вместе с Лепсом в рамках Петербургского международного экономического форума. Чуть позже она опубликовала снимок с подарком от возлюбленного — кольцом с бриллиантом.
На премии МУЗ-ТВ певец не стал подтверждать свой статус отношений с девушкой, но неоднозначно дал понять, что предложил возлюбленной стать его женой.
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