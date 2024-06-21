Телеведущего Ивана Урганта замучила совесть: "Получается, я чёртов эгоист?"

Телеведущий Иван Ургант занялся самокопанием и увидел в себе эгоистические наклонности.
Иван Ургант дал большое интервью журналисту Николаю Солодникову под названием "Иваново детство". Беседа, снятая в чёрно-белых тонах, получилась философской и душевной
Началось общение с того, что Урганта стала мучить совесть.
— Получается я чёртов эгоист, который кроме себя и не видит никого? — задался вопросом Иван.
— Нет, точно не это, — успокоил его Солодников.
— Получается, я кто после этого? — не преставал сокрушаться телеведущий.
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