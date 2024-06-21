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Телеведущего Ивана Урганта замучила совесть: "Получается, я чёртов эгоист?"

Иван Ургант назвал себя эгоистом в интервью Николаю Солодникову

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант занялся самокопанием и увидел в себе эгоистические наклонности.

Иван Ургант назвал себя эгоистом в интервью Николаю Солодникову
Фото: https://t.me/LateNightUrgant by Телеграм-канал Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант дал большое интервью журналисту Николаю Солодникову под названием "Иваново детство". Беседа, снятая в чёрно-белых тонах, получилась философской и душевной

Началось общение с того, что Урганта стала мучить совесть.

— Получается я чёртов эгоист, который кроме себя и не видит никого? — задался вопросом Иван.

— Нет, точно не это, — успокоил его Солодников.

— Получается, я кто после этого? — не преставал сокрушаться телеведущий.

Ранее Константин Эрнст намекнул на возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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