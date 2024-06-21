Телеведущего Ивана Урганта замучила совесть: "Получается, я чёртов эгоист?"

Телеведущий Иван Ургант занялся самокопанием и увидел в себе эгоистические наклонности.

Иван Ургант дал большое интервью журналисту Николаю Солодникову под названием "Иваново детство". Беседа, снятая в чёрно-белых тонах, получилась философской и душевной

Началось общение с того, что Урганта стала мучить совесть.

— Получается я чёртов эгоист, который кроме себя и не видит никого? — задался вопросом Иван.

— Нет, точно не это, — успокоил его Солодников.

— Получается, я кто после этого? — не преставал сокрушаться телеведущий.