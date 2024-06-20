"Мало кто знает": Собчак назвала Богомолова "злобным интеллектуалом"

Журналистка Собчак призналась, что ценит Богомолова за интеллект и чувство юмора

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале призналась, что восхищается интеллектом и чувством юмора супруга, театрального режиссёра Константина Богомолова.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Она отметила, что её в целом не привлекают люди без ироничного отношения к реальности. Именно по таким критериям журналистка может отличить "своих" людей от "чужих".

Собчак не стала скрывать, что даже среди литературных персонажей всегда выделяет тех, кто умеет "вышучивать всё на свете". По её словам, такие люди в итоге оказываются самыми ранимыми и трогательными.

"Просто мало кто это знает. Вот это я точно знаю, сразу в людях вижу и очень это ценю. Поэтому вот скорее такой образ "как бы немножко злобного интеллектуала" — это мое", — рассказала телеведущая.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году в Москве. Так, журналистка неоднократно признавалась, что считает своего супруга одним из самых высокоинтеллектуальных людей.

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