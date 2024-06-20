"Он в реанимации": продюсер Кушанашвили высказался про диагноз госпитализированного шоумена

Продюсер Кушанашвили опроверг диагноз цирроза печени у журналиста

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко в своём Telegram-канале подтвердил экстренную госпитализацию шоумена, но опроверг появившийся в СМИ диагноз.

Фото: youtube.com by канал Дневник хача is licensed under public domain

Мужчина пояснил, что Кушанашвили действительно себя плохо чувствует и находится в реанимации, однако информация про цирроз печени не соответствует действительности.

"Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз", — отметил продюсер.

Известно, что телеведущего госпитализировали в подмосковном Красногорске. Так, незадолго до этого он начал жаловаться на боли в животе и сердца. Сообщается также, что в настоящее время он восстанавливается после хирургического вмешательства.

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