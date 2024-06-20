"Приобнимал и поздравлял": Агата Муцениеце появилась на премьере фильма в компании предполагаемого бойфренда

Агата Муцениеце появилась на премьере фильма в компании Ивана Чуйкова

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце, исполнившая одну из главных ролей в картине "Тур с Иванушками", появилась на премьере в компании ведущего Ивана Чуйкова, с которым ей приписывают роман.

Фото: youtube.com by канал Светские новости is licensed under public domain

Артистка появилась на красной дорожке одной из первых, за кулисами её ждал Иван Чуйков, который обнимал и поздравлял с новой работой. Сама Муцениеце в разговоре с журналистами призналась, что сильно волнуется. Она уверена, что артист всегда должен переживать.

При этом Муцениеце и Чуйков, которые проводят много времени вместе, а также слились в страстном поцелуе на церемонии вручения премии телеканала RU. TV, не торопятся сообщать публике о статусе своих взаимоотношений. Известно также, что ведущий уже познакомился с детьми актрисы — сыном Тимофеем и дочерью Мией.

Помимо Агаты Муцениеце на красной дорожке собрались практически все подопечные продюсера Игоря Матвиенко, который когда-то и основал группу "Иванушки International". В этом году музыкальный коллектив отмечает 30-летие творческой деятельности.

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