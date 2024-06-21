Отстранённый от работы спортивный комментатор оправдался за нецензурную речь в эфире

Лишившийся работы спортивный комментатор Иваницкий высказался о скандале

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий, который отличился резкими выражениями в эфире спортивного соревнования, не считает себя виноватым.

Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иваницкий, которого отстранили от работы на "Матч-ТВ", за нецензурное слово, произнесённое в эфире, не понимает, за что его наказали.

Комментатор восхитился внешностью статного спортсмена, попытался его сосватать хорошим девушкам, отметив, что от парня должны держаться подальше женщины лёгкого поведения (он выразился жёстче).

Это вызвало скандал, однако сам Иваницкий не видит в своих словах ничего предосудительного.

"Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, …. (нецензурное слово. — Прим. ред) обиделись, что ли?" — цитирует слова спортивного комментатора издание "Подъём".

Иваницкий привёл в пример передачи Владимира Соловьёва, которые позволяет себе более резкие высказывания. Слово же, которое произнёс он, ведущий назвал нейтральным.