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Организаторы фестиваля Best Music Fest рассказали, почему выбрали Дубай для проведения мероприятия

Организаторы фестиваля Best Music Fest рассказали о пропаганде русской культуры

1:22
Шоу-бизнес

Организаторы музыкального фестиваля Best Music Fest "Русская Медиагруппа" и BIM Group на презентации проекта рассказали о своей задаче популяризировать русскую музыкальную культуру на международной арене.

Организаторы фестиваля Best Music Fest рассказали о пропаганде русской культуры
Фото: пресс-служба "Русской медиагруппы" is licensed under public domain

Фестиваль Best Music Fest, как и в прошлом году, пройдет на сцене известного курортного отеля Jumeirah Beach Hotel. Тогда его на ежедневной основе посещало 1100 человек, однако в этом году организаторы надеются сделать всё во много раз лучше и привлечь ещё больше внимания как со стороны соотечественников, так и иностранцев.

"Дубай — это новый "Вавилон", международная арена, где мы можем пропагандировать русскую музыкальную культуру среди международного сообщества. В Дубае живут разные нации, представлена культура многих стран, и это место для знакомства публики с яркой российской популярной музыкой", — заявил президент "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин.

Один из участников события, певец Дмитрий Маликов подчёркивает, что у фестиваля очень высокий уровень.

Известно, что на мероприятии также будут выступать певица Алсу, исполнительница Zivert, рэпер Мот, группа Artik&Asti и многие другие.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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