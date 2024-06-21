Леру Кудрявцеву ужаснула коварность нейросетей, которые пытались отравить мужчину

Телеведущую Леру Кудрявцеву напугали нейросети, дающие смертельно опасные советы.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" прокомментировала новость о том, нейросеть от Google чуть было не убила своими вредоносными советами интернет-пользователя.
Мужчина попросил у искусственного интеллекта рецепт заправки для салата, а она ему выдала рецепт опасного соединения, в котором размножаются бактерии, вызывающие ботулизм.
К частью пользователь перепроверил рецепт в Сети и ужаснулся тому, насколько он и его семья были близки к отравлению.
Кудрявцева отреагировала на историю.
"Собственно, вот вам и нейросети да новые технологии", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву вывел из себя неровный угол в 89 градусов.
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