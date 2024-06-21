Леру Кудрявцеву ужаснула коварность нейросетей, которые пытались отравить мужчину

Леру Кудрявцеву поразила подлость нейросетей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву напугали нейросети, дающие смертельно опасные советы.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ведущая шоу "Секрет на миллион" прокомментировала новость о том, нейросеть от Google чуть было не убила своими вредоносными советами интернет-пользователя.

Мужчина попросил у искусственного интеллекта рецепт заправки для салата, а она ему выдала рецепт опасного соединения, в котором размножаются бактерии, вызывающие ботулизм.

К частью пользователь перепроверил рецепт в Сети и ужаснулся тому, насколько он и его семья были близки к отравлению.

Кудрявцева отреагировала на историю.

"Собственно, вот вам и нейросети да новые технологии", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву вывел из себя неровный угол в 89 градусов.