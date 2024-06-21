Певец Родион Газманов шокирован новым методом шантажа публичных персон

Родион Газманов рассказал о токсичной благотворительности

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова Родион Газманов пожаловался на то, что его занесли в чёрный список смертников.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Исполнитель хита "Люси" рассказал о таком явлении, как "токсичная благотворительность". Он разместил в "Инстаграме"* список с угрозами в адрес публичных персон.

"Кто умрёт в этом месяце за предательство Бога: отказом помочь его беде", — гласит заголовок "чёрного списка".

Далее перечисляются имена знаменитых певцов, блогеров, спортсменов. В этом списке оказалось и имя Родиона Газманова.

Сын Олега Газманова заявил, что не собирается иметь никаких дел с людьми, которые прибегают к такому шантажу.

"Никогда не связывайтесь с теми, кто просит вас помощи так, как будто вы им уже что-то должны. Не должны. В каком бы бедственном положении человек ни находился, не должны", — написал артист в социальных сетях.

Родион подчеркнул, что благотворительность всегда должна быть добровольной.

Угроза однако напугала Газманова-младшего. Он задался вопросом, что же будет через месяц.

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