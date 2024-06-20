"Мам, пошли домой": 12-летняя дочь Виктории Бони не готова к публичности

Блогерша и светская львица Виктория Боня в разговоре с tnzvezdy.ru призналась, что её дочь Анджелина не стремится стать блогером.
При этом девочка мечтает стать звездой, однако пока что не предпринимает для этого ничего. По словам Бони, наследница быстро устаёт от массовых светских мероприятий.
Виктория рассказала, что неоднократно предлагала дочери снять какое-нибудь видео, например, с уроком макияжа, но та отказывалась.
Анджелина посещает только те мероприятия, которые ей интересны, и выходит в свет по настроению. При этом быстро устаёт и просит маму поехать домой. На вечере, посвящённом 20-летию работы Ольги Бузовой на ТВ, ей хотелось увидеть певицу, так как девочка считает её успешной и красивой.
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