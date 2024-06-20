Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невеста Григория Лепса предстала в мини-платье и похвасталась кольцом от певца
Мастер фэншуй Горностаева запретила треугольные и ромбовидные зеркала в доме
Делимся рекомендациями по выбору удобрений для кабачков
Юрист объяснил, почему категорически запрещено пререкаться с сотрудником ГАИ
Журналистка Собчак призналась, что ценит Богомолова за интеллект и чувство юмора
Путин заявил о намерении запустить во Вьетнаме газовый проект
В чём польза руколы
Ксения Бородина не разрешила дочери встречаться с новой женой отца
При наезде электросамоката пешеход имеет право на компенсацию
"Мам, пошли домой": 12-летняя дочь Виктории Бони не готова к публичности

Виктория Боня заявила о нелюбви 12-летней дочери к публичности

0:57
Шоу-бизнес

Блогерша и светская львица Виктория Боня в разговоре с tnzvezdy.ru призналась, что её дочь Анджелина не стремится стать блогером.

Виктория Боня заявила о нелюбви 12-летней дочери к публичности
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

При этом девочка мечтает стать звездой, однако пока что не предпринимает для этого ничего. По словам Бони, наследница быстро устаёт от массовых светских мероприятий.

Виктория рассказала, что неоднократно предлагала дочери снять какое-нибудь видео, например, с уроком макияжа, но та отказывалась.

Анджелина посещает только те мероприятия, которые ей интересны, и выходит в свет по настроению. При этом быстро устаёт и просит маму поехать домой. На вечере, посвящённом 20-летию работы Ольги Бузовой на ТВ, ей хотелось увидеть певицу, так как девочка считает её успешной и красивой.

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон вновь пропадет из публичного пространства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Северная Корея теперь официально включится в спецоперацию РФ Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
Как правильно ухаживать за кожей после пребывания на солнце
Организаторы фестиваля Best Music Fest рассказали о пропаганде русской культуры
Лечить сезонную аллергию можно бесплатно по полису ОМС
Как приготовить корж для пирогов из орехов пекан
Июль - время для посадки поздних овощных культур на участке
Виктория Боня заявила о нелюбви 12-летней дочери к публичности
Автоэксперт Константинов назвал главные правила езды по плохим дорогам
Анна Калашникова рассказала, что Ольга Бузова увела у неё жениха
Аналитик рассказал о перспективах доллара и евро
Жеглову из "Место встречи изменить нельзя" приписывают слова, которые он не говорил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников