Екатерина Стриженова рассказала об особом дне солнцестояния в високосный год

Екатерина Стриженова сообщила о наступлении астрономического лета

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о самом длинном дне в году.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова напомнила, что 20 июня — самый длинный день в 2024 году — день летнего солнцестояния.

Она отметила, что в Северном полушарии наступает астрономическое лето, а в Южном — астрономическая зима.

"Обычно солнцестояние приходится на 21 июня, но этот год високосный, поэтому выпадает на 20-е!", — написала звезда ТВ в "Инстаграме"*.

Стриженова посоветовала москвичам скорректировать свои планы с учётом прогнозируемых синоптиками ливней и ураганов с градом.

Ранее Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем.

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