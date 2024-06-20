Екатерина Стриженова рассказала об особом дне солнцестояния в високосный год

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о самом длинном дне в году.
Екатерина Стриженова напомнила, что 20 июня — самый длинный день в 2024 году — день летнего солнцестояния.
Она отметила, что в Северном полушарии наступает астрономическое лето, а в Южном — астрономическая зима.
"Обычно солнцестояние приходится на 21 июня, но этот год високосный, поэтому выпадает на 20-е!", — написала звезда ТВ в "Инстаграме"*.
Стриженова посоветовала москвичам скорректировать свои планы с учётом прогнозируемых синоптиками ливней и ураганов с градом.
Ранее Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем.
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