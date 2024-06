Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцесса Кейт Миддлтон снова перестанет появляться на публике в ближайшее время после участия в параде Trooping the Colour. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

Фото: youtube.com by канал Королевская жизнь is licensed under public domain