Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

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Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour

Шоу-бизнес

Принцесса Кейт Миддлтон снова перестанет появляться на публике в ближайшее время после участия в параде Trooping the Colour. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Фото: youtube.com by канал Королевская жизнь is licensed under public domain

Королевский эксперт Кэти Николл подчеркнула, что выход в свет серьёзно отразился на самочувствии супруги принца Уильяма. Так, например, долгое время Миддлтон стояла на ногах и смотрела парад, но впоследствии согласилась присесть. Это говорит о том, что она не чувствует себя достаточно сильной.

22 марта Кейт Миддлтон призналась, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. В связи с этим она вынуждена отказаться от некоторых своих королевских обязанностей на время лечения. В настоящее время она сосредоточена на своих детях и своём самочувствии.

Принцесса не появлялась на публичных мероприятиях с Рождества. 15 июня она впервые вышла в свет после новостей о раке. Поклонники королевской особы отметили, что она сильно похудела за время болезни.

Ранее Филипп Киркоров рассказал об отношении детей к деньгам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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