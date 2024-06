"Считают каждую копеечку": Киркоров рассказал, почему не балует детей

Народный артист РФ Филипп Киркоров в беседе со StarHit признался, что не балует детей в денежном плане. По его словам, они рассчитывают лишь на те деньги, что им подарили.

