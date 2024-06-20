"Считают каждую копеечку": Киркоров рассказал, почему не балует детей

Народный артист РФ Филипп Киркоров в беседе со StarHit признался, что не балует детей в денежном плане. По его словам, они рассчитывают лишь на те деньги, что им подарили.
Артист подчеркнул, что дочь Алла-Виктория и сын Мартин знают цену деньгам и считают каждую копеечку, которую получили на праздниках.
"Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую", — поделился исполнитель.
Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — дочь и сына — от суррогатных матерей. Девочка родилась в 2011 году, а мальчик годом позже.
В июне Киркоров рассказал, что собирается сниматься в полнометражном фильме вместе с юмористом Денисом Дороховым. Из-за съёмок певец отменил гастроли по курортным городам.
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