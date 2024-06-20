Александр Васильев увидел в дате смерти сына Вячеслава Зайцева особую символику

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев прокомментировал новость о смерти сына модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева.
Васильев опубликовал в "Инстаграме"* фото кутюрье Вячеслава Зайцева с сыном Егором Зайцевым.
"Не стало сына Славы Зайцева — Егора. Символично, что это случилось 19 июня — в годовщину открытия дома моды Вячеслава Михайловича. Царствие Небесное", — написал историк моды в своём микроблоге.
Ранее певец Юлиан раскрыл содержание последнего сообщения от умершего сына Вячеслава Зайцева.
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