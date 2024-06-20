Журналиста Отара Кушанашвили доставили в больницу и экстренно прооперировали

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Отар Кушанашвили попал на операционный стол

0:52
Шоу-бизнес

У Отара Кушанашвили начались серьёзные проблемы со здоровьем. Журналисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

Отар Кушанашвили попал на операционный стол
Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова родственников телеведущего, 53-летний Кушанашвили находится на лечении в медицинском учреждении Красногорска. Кушанашвили экстренно прооперировали.

Звезда ТВ жаловался на острые боли в животе и сердце, поэтому самостоятельно отправился за медицинской помощью. Врачи ему поставили диагноз цирроз печени и провели экстренную операцию.

Осенью прошлого года распространялась информация о том, что Кушанашвили перенёс сердечный приступ. 

Ранее сообщалось, что экс-участнице группы "ВИА Гра" певице Анне Седоковой сделали экстренную операцию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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