Журналиста Отара Кушанашвили доставили в больницу и экстренно прооперировали

Отар Кушанашвили попал на операционный стол

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У Отара Кушанашвили начались серьёзные проблемы со здоровьем. Журналисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова родственников телеведущего, 53-летний Кушанашвили находится на лечении в медицинском учреждении Красногорска. Кушанашвили экстренно прооперировали.

Звезда ТВ жаловался на острые боли в животе и сердце, поэтому самостоятельно отправился за медицинской помощью. Врачи ему поставили диагноз цирроз печени и провели экстренную операцию.

Осенью прошлого года распространялась информация о том, что Кушанашвили перенёс сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что экс-участнице группы "ВИА Гра" певице Анне Седоковой сделали экстренную операцию.