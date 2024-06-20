"Братан, не переживай!": раскрыт текст последнего предсмертного сообщения сына Вячеслава Зайцева

Певец Юлиан в беседе с "МК" признался, что в последнее время постоянно находился на связи с сыном известного модельера Вячеслава Зайцева Егором, который страдал от рака.
По его словам, несколько дней назад мужчина попросил друга не беспокоиться за его здоровье. Однако после этого сообщения пропал и больше не выходил на связь.
"Я ему писал, но, видимо, он уже не мог отвечать… Предчувствие у меня было нехорошее, но я верил в лучшее. А вчера вечером узнал, что его больше нет…" — рассказал Юлиан.
Артист и Егор Зайцев дружили на протяжении двадцати лет. Юлиан не скрывает, что мужчина старался бодриться, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Егор Зайцев — единственный сын известного модельера Вячеслава Зайцева — скончался 19 июня на 65-м году жизни на фоне осложнений из-за онкологии.
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