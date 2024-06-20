"Был стресс": Зоя Бербер поделилась деталями выписки из-за роддома без поддержки мужа

Актриса Зоя Бербер, ставшая мамой во второй раз несколько дней назад, выписалась из роддома вместе с сыном. Однако её муж, актёр Максим Белобородов, присутствовать на событии не смог.
В своём блоге артистка показала первый снимок с малышом и отметила, что отец мальчика не смог приехать на выписку из-за работы.
Также она обратилась к своим поклонникам и поблагодарила каждого за поддержку. Зоя напомнила, что им не удалось переехать в новую квартиру из-за ремонта, а супруг вынужденно находится в другом городе.
"И вы все нашли для нас и время, и ресурс. Даже если это был просто комментарий. Нас выписали. Был стресс", — написала она.
Для Зои Бербер родившийся малыш стал вторым ребёнком, также она воспитывает дочь Надежду от сценариста Александра Синегузова.
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