Бьянка Цензори появилась в Париже с розовыми волосами и в боди без штанов

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори вышла в свет с розовыми волосами

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Канье Уэста модель Бьянка Цензори вместе с мужем прилетела в Париж на Неделю мужской моды. На публике она появилась с розовыми волосами. Фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Nina Mooilou is licensed under public domain

Канье Уэст и Бьянка Цензори стали гостями показа PROTOTYPES. Для выхода рэп-исполнитель выбрал белую куртку с капюшоном, широкие брюки и перчатки. Модель же не стала менять свои традиционные наряды — она вышла в свет в бежевом боди без штанов. Однако внимание окружающих привлекли её ярко-розовые волосы.

На прошлой неделе Канье Уэста и его супругу обвинили в неуважении к японской культуре. Жители Токио обрушились с критикой на американских звёзд и попросили больше не приезжать к ним.

В Сети до сих пор идут обсуждения, собирается ли Канье Уэст осенью посетить Россию. Однако точной информации об его возможном визите никто не знает.

Ранее Стас Костюшкин рассказал о судебном иске от Наташи Королёвой.