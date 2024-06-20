Бьянка Цензори появилась в Париже с розовыми волосами и в боди без штанов

Супруга Канье Уэста модель Бьянка Цензори вместе с мужем прилетела в Париж на Неделю мужской моды. На публике она появилась с розовыми волосами. Фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Daily Mail.
Канье Уэст и Бьянка Цензори стали гостями показа PROTOTYPES. Для выхода рэп-исполнитель выбрал белую куртку с капюшоном, широкие брюки и перчатки. Модель же не стала менять свои традиционные наряды — она вышла в свет в бежевом боди без штанов. Однако внимание окружающих привлекли её ярко-розовые волосы.
На прошлой неделе Канье Уэста и его супругу обвинили в неуважении к японской культуре. Жители Токио обрушились с критикой на американских звёзд и попросили больше не приезжать к ним.
В Сети до сих пор идут обсуждения, собирается ли Канье Уэст осенью посетить Россию. Однако точной информации об его возможном визите никто не знает.
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