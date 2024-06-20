«Я переспал с ней в бане»: Костюшкин раскрыл подробности судебного иска от Королёвой

Певец Стас Костюшкин в программе "Чат на чат" на платформе RUTUBE признался, что однажды исполнительница Наташа Королёва подала на него в суд из-за фейка.
Оказалось, что одно из жёлтых изданий от его имени опубликовало материал — в нём певец якобы рассказывает, что у него был интим с Наташей Королёвой. В связи с этим артистка решила обратиться в суд о защите чести и достоинства.
Артист пояснил, что вернулся из Египта и увидел, что в известном таблоиде опубликована статья с изображением грустного Игоря Николаева и счастливого Стаса Костюшкина.
"И статья называется: "Я переспал с Королёвой в бане". Огромная статья, которая заканчивается примерными словами: "Было нормально, но что-то не вкатило", — рассказал исполнитель.
При этом Костюшкин подчеркнул, что вся статья была выдумана журналистами.
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