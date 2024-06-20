«От таких сюрпризов может и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске рассказал, как отреагировал на оживлённый образ умершей дочери

Отец Жанны Фриске начал задыхаться от оживлённого нейросетью образа умершей дочки

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске Владимир в беседе с Woman.ru рассказал, что был удивлён появлением образа умершей дочери на экране во время проведения церемония вручения премии МУЗ-ТВ.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Мужчина признался, что не был осведомлён о планах продюсера группы "Блестящие" Андрея Шлыкова преподнести зрителям такой сюрприз.

"Говорю: ''Что ж ты не сказал? '' А он отвечает: ''Хотели сделать сюрприз''. А от таких сюрпризов можно и кондратий хватить", — заключил отец артистки.

При этом он не скрывает, что в первые минуты ему стало плохо с сердцем, он начал задыхаться. Однако чуть позже, когда пришло осознание произошедшего, Владимиру Фриске стало приятно, что память его дочери до сих пор жива в сердцах её коллег и поклонников.

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