«От таких сюрпризов может и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске рассказал, как отреагировал на оживлённый образ умершей дочери

Отец Жанны Фриске Владимир в беседе с Woman.ru рассказал, что был удивлён появлением образа умершей дочери на экране во время проведения церемония вручения премии МУЗ-ТВ.
Мужчина признался, что не был осведомлён о планах продюсера группы "Блестящие" Андрея Шлыкова преподнести зрителям такой сюрприз.
"Говорю: ''Что ж ты не сказал? '' А он отвечает: ''Хотели сделать сюрприз''. А от таких сюрпризов можно и кондратий хватить", — заключил отец артистки.
При этом он не скрывает, что в первые минуты ему стало плохо с сердцем, он начал задыхаться. Однако чуть позже, когда пришло осознание произошедшего, Владимиру Фриске стало приятно, что память его дочери до сих пор жива в сердцах её коллег и поклонников.
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