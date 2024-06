Сергей Лазарев показал подросших детей от суррогатных матерей на отдыхе в Турции

Российский певец Сергей Лазарев в своём блоге показал фотоснимок с детьми — дочерью Анной и сыном Никитой — во время отдыха в Турции.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм is licensed under public domain