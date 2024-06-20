Сергей Лазарев показал подросших детей от суррогатных матерей на отдыхе в Турции

Сергей Лазарев опубликовал фото с подросшими детьми на отдыхе в Турции

Российский певец Сергей Лазарев в своём блоге показал фотоснимок с детьми — дочерью Анной и сыном Никитой — во время отдыха в Турции.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм is licensed under public domain

Все вместе они отправились провести время у бассейна, там же они решили съесть мороженое. Лазарев широко улыбается на снимке, а на кончике носа у него заметно пятно от ягодного мороженого, которое ест Никита.

"Лето! Солнце! Улыбки! Дети!" — пояснил Лазарев.

Поклонники отметили, что с возрастом дети становятся всё больше похожими внешне на своего звёздного отца.

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